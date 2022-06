SBK Misano, Rea: 'Gli avversari oggi erano su un livello diverso' (Di domenica 12 giugno 2022) Jonathan Rea ritorna da Misano con un bottino che sperava fosse migliore rispetto a quanto ottenuto. Specialmente in Gara 2 dove non è riuscito ad andare oltre la quarta posizione finale , con un ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 12 giugno 2022) Jonathan Rea ritorna dacon un bottino che sperava fosse migliore rispetto a quanto ottenuto. Specialmente in Gara 2 dove non è riuscito ad andare oltre la quarta posizione finale , con un ...

Pubblicità

motosprint : #SBK Misano, #Rea: 'Gli avversari oggi erano su un livello diverso'??? - gponedotcom : “In Gara 2 il limite principale era l’entrata in curva. Spero che in futuro Pirelli non porti più così tante opzion… - corsedimoto : ALVARO BAUTISTA ha centrato la doppietta davanti al gran capo delle corse Ducati Luigi Dall'Igna. 'Mi ha detto: di… - motosprint : #Sbk Misano, #Rinaldi: “Bautista fa un altro sport al momento” ??? - gponedotcom : “Non conosce né la moto, né le gomme, ma cerca di darmi dei consigli utili. Il podio di oggi ha più valore di quell… -