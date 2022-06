Obiettivo del Napoli, un club di Premier è in vantaggio sulla concorrenza (Di domenica 12 giugno 2022) Il Napoli vuole rinforzare ulteriormente la fascia sinistra. Dopo l’arrivo di Mathias Olivera, in questo movimentato inizio di calciomercato si era parlato anche di un tentativo per Aaron Hickey, terzino sinistro del Bologna. Come riporta il “Daily Mail” però, il calciatore scozzese piace anche al Brentford, che si aggiunge di conseguenza nella lista delle concorrenti per il giovane 2002. Aaron Hickey (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images) Aaron Hickey quest’anno ha stupito tutti. Il terzino scozzese, classe 2002, si è reso protagonista di un grande campionato condito da 5 gol e 1 assist in 36 presenze. L’ottima stagione disputata dal talentino di Mihajlovic ha fatto in modo che molti club mettessero gli occhi su di lui. In Italia chi ha dimostrato maggiore interesse per lui è stato il Napoli, ma la ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 giugno 2022) Ilvuole rinforzare ulteriormente la fascia sinistra. Dopo l’arrivo di Mathias Olivera, in questo movimentato inizio di calciomercato si era parlato anche di un tentativo per Aaron Hickey, terzino sinistro del Bologna. Come riporta il “Daily Mail” però, il calciatore scozzese piace anche al Brentford, che si aggiunge di conseguenza nella lista delle concorrenti per il giovane 2002. Aaron Hickey (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images) Aaron Hickey quest’anno ha stupito tutti. Il terzino scozzese, classe 2002, si è reso protagonista di un grande campionato condito da 5 gol e 1 assist in 36 presenze. L’ottima stagione disputata dal talentino di Mihajlovic ha fatto in modo che moltimettessero gli occhi su di lui. In Italia chi ha dimostrato maggiore interesse per lui è stato il, ma la ...

