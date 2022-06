Lucrezia Selassié, volano gli stracci tra due ex gieffini: parole durissime (Di domenica 12 giugno 2022) Dopo il discusso compleanno di Lulù Selassié si apre uno scontro aspro tra due ex gieffini: volano gli stracci e si lanciano parole pesanti sui social. Quanto abbiamo parlato di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 12 giugno 2022) Dopo il discusso compleanno di Lulùsi apre uno scontro aspro tra due exglie si lancianopesanti sui social. Quanto abbiamo parlato di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Pubblicità

Novella_2000 : Il compleanno di Lulù scatena la lite tra due ex vipponi - andreastoolbox : #Lucrezia Selassié, lite tra due ex gieffini dopo il compleanno - francifairy : Io comunque vorrei essere un mix tra Lucrezia Selassiè e Soleil Sorge, ma mi rendo conto di chiedere troppo ?????????… - iamsalvonic : Buon compleanno Lucrezia! #lulu #luluselassie #fairybday #fairylu #fairyarmy @lulu_selassie @selassiesisters - chiiia__01 : RT @GiovannaBonacc3: Questa Donna vi fa scoppiare i fegati e si chiama LUCREZIA SELASSIÈ vi fa tremare bene il culo in tutti i costi. Se n… -

Lulù, compleanno con lite: così sono volati gli stracci tra due ex gieffini vip Il 9 giugno, Lucrezia 'Lulù' Selassié ha spento 24 candeline. Al suo compleanno hanno presenziato Giacomo Urtis e Giucas Casella che hanno condiviso con la principessa l'avventura al Grande Fratello Vip 6 . ... Manuel Bortuzzo, papà Franco ci ricasca: nuova frecciata a Lulù, il motivo Manuel Bortuzzo e Lucrezia 'Lulù' Selassiè si sono lasciati poche settimane dopo la fine del Grande Fratello Vip 6. Sulla fine della loro love story si è detto di tutto: sarebbe stato il 23enne a ... Il 9 giugno,'Lulù'ha spento 24 candeline. Al suo compleanno hanno presenziato Giacomo Urtis e Giucas Casella che hanno condiviso con la principessa l'avventura al Grande Fratello Vip 6 . ...Manuel Bortuzzo e'Lulù' Selassiè si sono lasciati poche settimane dopo la fine del Grande Fratello Vip 6. Sulla fine della loro love story si è detto di tutto: sarebbe stato il 23enne a ...