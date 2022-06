LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: due corridori in fuga, gruppo a oltre 4?. 45 km all’arrivo (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Questi invece i due fuggitivi Petr Kelemen (Tudor) e Kyrylo Tsarenko (Gallina Ecotek Lucchini). The leading duo! #Girogiovani2022 #Giroditaliau23 pic.twitter.com/i19ws1RiUe — Giro d’Italia Giovani Under 23 (@Giroditaliau23) June 12, 2022 14.56 La maglia rosa Alberto Bruttomesso si mantiene nella pancia del plotone. Vedremo se il classe 2003 riuscirà a conservare il simbolo del primato. 14.52 Una splendida immagine del gruppo circondato dal paesaggio di montagna. #Girogiovani2022 tappa 2 Stage 2 Petr Kelemen (Tudor) e Kyrylo Tsarenko (Gallina Ecotek Lucchini) 4’30” Maglia Rosa group 56 km#Giroditaliau23 pic.twitter.com/WU6g01npPr — ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 Questi invece i due fuggitivi Petr Kelemen (Tudor) e Kyrylo Tsarenko (Gallina Ecotek Lucchini). The leading duo! #giovani2022 #ditaliau23 pic.twitter.com/i19ws1RiUe —Giovani Under 23 (@ditaliau23) June 12, 2022 14.56 La maglia rosa Alberto Bruttomesso si mantiene nella pancia del plotone. Vedremo se il classe 2003 riuscirà a conservare il simbolo del primato. 14.52 Una splendida immagine delcircondato dal paesaggio di montagna. #giovani20222 Stage 2 Petr Kelemen (Tudor) e Kyrylo Tsarenko (Gallina Ecotek Lucchini) 4’30” Maglia Rosa group 56 km#ditaliau23 pic.twitter.com/WU6g01npPr — ...

