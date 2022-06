Hockey prato, A1 2022: lo scudetto va all’HC Bra, il decimo della storia per i piemontesi! (Di domenica 12 giugno 2022) Arriva la stella per l’HC Bra. In questa domenica di grande Hockey su prato i piemontesi, davanti al pubblico di casa, hanno conquistato lo scudetto della Serie A1, il nono negli ultimi quindici anni, il decimo della storia. Nella finalissima da fare i complimenti alla Tevere EUR, sconfitta solamente dopo gli shoot-out: il 2-2 dei tempi regolamentari non è bastato per decretare il risultato, poi Padovani si è esaltato nell’uno vs uno. Finale ½ posto: HC BRA-TEVERE EUR 2-2 (6-5 dopo gli shoot out). Marcatori: Martinez 6’ su corto (Tev), Koshelenko 8’ su corto (Bra), Chiesa 13’ su corto (Bra), Corsi 25’ su corto (Bra). Shoot out, reti di Gazzera, Koshelenko su rigore, Bhana, Koshelenko (Bra); Atiq, Mushtaq, Da Gai (Tev). Nella finalina per il terzo posto derby sardo che ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Arriva la stella per l’HC Bra. In questa domenica di grandesui piemontesi, davanti al pubblico di casa, hanno conquistato loSerie A1, il nono negli ultimi quindici anni, il. Nella finalissima da fare i complimenti alla Tevere EUR, sconfitta solamente dopo gli shoot-out: il 2-2 dei tempi regolamentari non è bastato per decretare il risultato, poi Padovani si è esaltato nell’uno vs uno. Finale ½ posto: HC BRA-TEVERE EUR 2-2 (6-5 dopo gli shoot out). Marcatori: Martinez 6’ su corto (Tev), Koshelenko 8’ su corto (Bra), Chiesa 13’ su corto (Bra), Corsi 25’ su corto (Bra). Shoot out, reti di Gazzera, Koshelenko su rigore, Bhana, Koshelenko (Bra); Atiq, Mushtaq, Da Gai (Tev). Nella finalina per il terzo posto derby sardo che ...

Pubblicità

EHEAAOO : RT @IdeawebTV: Hockey Club Bra è Campione d’Italia su prato per la 10a volta - IdeawebTV : Hockey Club Bra è Campione d’Italia su prato per la 10a volta - Quelchepassa : RT @chepalleblog: CLUB PIU' TITOLATI IN EUROPA Barcellona Hockey Pista U 22 CSKA Mosca RUS Hockey Ghiaccio U 20 Riga LET Basket D 18… - StefanoBose : RT @chepalleblog: CLUB PIU' TITOLATI IN EUROPA Barcellona Hockey Pista U 22 CSKA Mosca RUS Hockey Ghiaccio U 20 Riga LET Basket D 18… - chepalleblog : CLUB PIU' TITOLATI IN EUROPA Barcellona Hockey Pista U 22 CSKA Mosca RUS Hockey Ghiaccio U 20 Riga LET Basket… -