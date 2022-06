Gazzetta – Calciomercato Inter, tra Skriniar, Dybala, Lukaku, Asllani, Bellanova (Di domenica 12 giugno 2022) 2022-06-12 18:59:46 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla GdS: Si annunciano giorni intensi dopo che Marotta ha detto di voler consegnare ad Inzaghi la nuova rosa entro fine giugno. Molto passa dall’offerta dei francesi per Skriniar “Dybala? Lavoriamo per dare ad Inzaghi la nuova squadra entro fine giugno. Ovviamente nel rispetto della sostenibilità”. Le recente uscita di Beppe Marotta conferma che per l’Inter sul mercato si annunciano giorni caldi sia in entrata sia in uscita. In uscita — Malgrado un obbligo di chiudere l’estate con 60 milioni di attivo e un taglio del monte ingaggi del 10-15%, L’ad nerazzurro e il ds Piero Ausilio hanno già apparecchiato la tavola per alcuni elementi e sperano in un rilancio del Psg per Skriniar. Un big infatti andrà ceduto, a maggior ragione se si vuole ... Leggi su justcalcio (Di domenica 12 giugno 2022) 2022-06-12 18:59:46 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla GdS: Si annunciano giorni intensi dopo che Marotta ha detto di voler consegnare ad Inzaghi la nuova rosa entro fine giugno. Molto passa dall’offerta dei francesi per? Lavoriamo per dare ad Inzaghi la nuova squadra entro fine giugno. Ovviamente nel rispetto della sostenibilità”. Le recente uscita di Beppe Marotta conferma che per l’sul mercato si annunciano giorni caldi sia in entrata sia in uscita. In uscita — Malgrado un obbligo di chiudere l’estate con 60 milioni di attivo e un taglio del monte ingaggi del 10-15%, L’ad nerazzurro e il ds Piero Ausilio hanno già apparecchiato la tavola per alcuni elementi e sperano in un rilancio del Psg per. Un big infatti andrà ceduto, a maggior ragione se si vuole ...

