Factory Market allo Spazio Fase | 8 cose che ci hanno colpito

Pubblicità

Dan_Petzo : @senexxx Quante ne vuoi: Golocious, Chianchieria Gourmet, Magic Bun, Raro Market, The Burger Factory, ti ci metto p… -

L'Eco di Bergamo

Intervistato da wwd.com , il ceo Mauro Grimaldi - precedentemente ceo di Printemps International - ha definito il pop - up come 'un'esperienza tattile di ciò che AZdiventerà in futuro'. ...... abilitando smart, smart logistics o smart speaker, impedisce la creazione di una soluzione ... Questa nuova ricerca fa parte della serie ReplyResearch, che include le ricerche 'From ... Torna il «Factory Market» in versione estiva: il 4 e 5 giugno allo Spazio Fase The past couple of weeks saw Hoosier leaders celebrate two new factory announcements in the state. Together they promise 1,900 factory jobs and roughly $4.6 billion in new investment.Al canale online si affiancherà un pop-up con le creazioni dei tre “amigos” finora coinvolti nel progetto, lanciato da Richemont e Alber Elbaz, e altri brand. Intanto l'amministratore delegato anticip ...