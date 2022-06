Elezioni, aperti i seggi anche in Abruzzo, per i referendum e rinnovo 49 consigli comunali (Di domenica 12 giugno 2022) L'Aquila - Sono stati aperti alle 7 di questa mattina i seggi elettorali che resteranno aperti fino alle 23 di questa sera per permettere ai cittadini abruzzesi di votare per i 5 referendum e per il rinnovo di 49 consigli comunali, tra i quali spicca il capoluogo di Regione L'Aquila. 49 i COMUNI AL VOTO: L’Aquila, Ortona, San Salvo, Spoltore e Martinsicuro le citta sopra i 15 mila abitanti mentre sono 44 i comuni sotto i 15 mila abitanti che rinnovano il proprio sindaco, e dove un eventuale turno di ballottaggio si terra il 26 giugno In provincia di Chieti sono: Arielli, Atessa, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Fallo, Fraine, Furci, Gamberale, Giuliano Teatino, Lettopalena, Montelapiano, Pennadomo, Pennapiedimonte, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Roccascalegna, ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di domenica 12 giugno 2022) L'Aquila - Sono statialle 7 di questa mattina ielettorali che resterannofino alle 23 di questa sera per permettere ai cittadini abruzzesi di votare per i 5e per ildi 49, tra i quali spicca il capoluogo di Regione L'Aquila. 49 i COMUNI AL VOTO: L’Aquila, Ortona, San Salvo, Spoltore e Martinsicuro le citta sopra i 15 mila abitanti mentre sono 44 i comuni sotto i 15 mila abitanti che rinnovano il proprio sindaco, e dove un eventuale turno di ballottaggio si terra il 26 giugno In provincia di Chieti sono: Arielli, Atessa, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Fallo, Fraine, Furci, Gamberale, Giuliano Teatino, Lettopalena, Montelapiano, Pennadomo, Pennapiedimonte, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Roccascalegna, ...

Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: In Francia si vota per il primo turno delle elezioni amministrative. Appuntamento cruciale per il presidente Emmanuel Mac… - KovalevskyMasha : RT @Agenzia_Ansa: In Francia si vota per il primo turno delle elezioni amministrative. Appuntamento cruciale per il presidente Emmanuel Mac… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: In Francia si vota per il primo turno delle elezioni amministrative. Appuntamento cruciale per i… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Aperti i seggi elettorali per il voto per le elezioni comunali e i cinque quesiti referendari.… - BoletusFavius : RT @Agenzia_Ansa: In Francia si vota per il primo turno delle elezioni amministrative. Appuntamento cruciale per il presidente Emmanuel Mac… -