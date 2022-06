Calciomercato Inter, il Tottenham di Conte piomba sull’obiettivo nerazzurro: la notizia! (Di domenica 12 giugno 2022) Il Tottenham, fresco di qualificazione in UEFA Champions League grazie al miracolo di Antonio Conte, è pronto ad un Calciomercato spumeggiante. In entrata, si avvicina Richarlison dall’Everton. Stando a quanto riportato da UOL Esporte, infatti, le due società starebbero intavolando una trattativa sulla base di 60 milioni di euro. L’attaccante brasiliano, però, non è l’unico nome nel taccuino dell’ex Juventus Fabio Paratici. Bremer Torino Tottenham Secondo quanto riferito, invece, da Tuttosport, Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, sarebbe volato a Londra per parlare con gli Spurs di un’eventuale cessione di Gleison Bremer. L’Inter, quindi, rischia la beffa, poiché, nonostante la preferenza del giocatore di vestire nerazzurro, la società milanese non riuscirebbe a ... Leggi su rompipallone (Di domenica 12 giugno 2022) Il, fresco di qualificazione in UEFA Champions League grazie al miracolo di Antonio, è pronto ad unspumeggiante. In entrata, si avvicina Richarlison dall’Everton. Stando a quanto riportato da UOL Esporte, infatti, le due società starebbero intavolando una trattativa sulla base di 60 milioni di euro. L’attaccante brasiliano, però, non è l’unico nome nel taccuino dell’ex Juventus Fabio Paratici. Bremer TorinoSecondo quanto riferito, invece, da Tuttosport, Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, sarebbe volato a Londra per parlare con gli Spurs di un’eventuale cessione di Gleison Bremer. L’, quindi, rischia la beffa, poiché, nonostante la preferenza del giocatore di vestire, la società milanese non riuscirebbe a ...

