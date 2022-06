24 Ore Le Mans 2022, risultati e ordine di arrivo: classifica completa, vince la Toyota n.8 (Di domenica 12 giugno 2022) La Toyota trionfa ancora nella 24 ore di Le Mans, prova endurance giunta alla 9oesima edizione. Sul circuito francese, a vincere è la Toyota n.8 di Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa. Quinta vittoria consecutiva per la casa giapponese, che non si è fermata a vincere, ma ha anche fatto doppietta. Al secondo posto infatti, c’è la Toyota n.7 di Mike Conway, Kamui Kobayashi e Josè Maria Lopez, mentre terza è arrivata la Glickenhaus n.709, con l’equipaggio formato da Ryan Briscoe, Franck Mailleux e Richard Westbrook. Nelle categorie gran turismo si è assistito al dominio della Porsche, all’ultima edizione in questa categoria prima che passi in Hypercar con Gianmaria Bruni, Richard Lietz e Frédéric Makowiecki che hanno vinto nella categoria Lmgte Pro, seguito dalle due Ferrari ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Latrionfa ancora nella 24 ore di Le, prova endurance giunta alla 9oesima edizione. Sul circuito francese, are è lan.8 di Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa. Quinta vittoria consecutiva per la casa giapponese, che non si è fermata are, ma ha anche fatto doppietta. Al secondo posto infatti, c’è lan.7 di Mike Conway, Kamui Kobayashi e Josè Maria Lopez, mentre terza è arrivata la Glickenhaus n.709, con l’equipaggio formato da Ryan Briscoe, Franck Mailleux e Richard Westbrook. Nelle categorie gran turismo si è assistito al dominio della Porsche, all’ultima edizione in questa categoria prima che passi in Hypercar con Gianmaria Bruni, Richard Lietz e Frédéric Makowiecki che hanno vinto nella categoria Lmgte Pro, seguito dalle due Ferrari ...

toyota_italia : Scaldiamo i motori: Il #TOYOTAGAZOORacing si prepara a competere nella gara del Campionato Mondiale Endurance più f… - IlMagnus : RT @samucapi64: Grazie ragazzi per averci tenuto compagnia queste 24 ore con la il vostro commento, con quiz, aneddoti, curiosità ma soprat… - Eurosport_IT : Toyota conquista l'edizione numero 90 della 24 ore di Le Mans: è il 5° successo consecutivo per la casa giapponese!… - samucapi64 : Grazie ragazzi per averci tenuto compagnia queste 24 ore con la il vostro commento, con quiz, aneddoti, curiosità m… - sportface2016 : #24OreLeMans2022, risultati e ordine di arrivo: classifica completa, vince la #Toyota n.8 -