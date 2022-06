Sequestrato il libro di Striscia su Baglioni Indagati per diffamazione Ricci | Greggio | Iacchetti e il Mago Casanova | «Non abbiamo offeso nessuno Manovra intimidatoria»

(Di sabato 11 giugno 2022) Antoniola Notiziala Notizia avrebbe leso la reputazione di Claudioe per tale ragione ildel tg satirico “Tutti poeti con Claudio” è statosu ordine del gip del Tribunale di Monza. L’inchiesta vedeAntonio, Ezio, Enzoe il(Antonio Montanari). Patron, conduttori e inviato della trasmissione di Canale 5 sono accusati di aver ripetutamente definito il cantautore romano – in diversi servizi del 2019 – “con termini tali da farlo passare come un disonesto, che copia senza neppure dirlo”. Il gip Gianluca Tenchio – riferisce Il Corriere della Sera – ha disposto il 9 maggio scorso il ...

