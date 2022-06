Inps, multe da 16mila euro per un piccolo errore: evita di farlo (Di sabato 11 giugno 2022) L’Inps sta imponendo ingenti multe ai datori di lavoro per un piccolo errore. Ecco di cosa si tratta e come cercare di evitarlo Nell’ultimo periodo una grandissima quantità di datori di lavoro stanno ricevendo un ingente somma da pagare sotto forma di sanzione da parte dell’Inps. Soldi (Getty Images)Il motivo è quello di aver omesso il versamento delle ritenute previdenziali. In primo luogo non tutti sanno cosa sono le ritenute previdenziali. A spiegarlo è stato Federcontribuenti: “Le ritenute previdenziali, sono tutti quei contributi obbligatori previdenziali e assistenziali, trattenuti sia dal datore di lavoro che dal dipendente e versati alle Casse previdenziali alle quali il dipendente è iscritto“. Dunque non versare le ritenute previdenziali da parte del datore ... Leggi su vesuvius (Di sabato 11 giugno 2022) L’sta imponendo ingentiai datori di lavoro per un. Ecco di cosa si tratta e come cercare dirlo Nell’ultimo periodo una grandissima quantità di datori di lavoro stanno ricevendo un ingente somma da pagare sotto forma di sanzione da parte dell’. Soldi (Getty Images)Il motivo è quello di aver omesso il versamento delle ritenute previdenziali. In primo luogo non tutti sanno cosa sono le ritenute previdenziali. A spiegarlo è stato Federcontribuenti: “Le ritenute previdenziali, sono tutti quei contributi obbligatori previdenziali e assistenziali, trattenuti sia dal datore di lavoro che dal dipendente e versati alle Casse previdenziali alle quali il dipendente è iscritto“. Dunque non versare le ritenute previdenziali da parte del datore ...

Pubblicità

icittadini : Ritenute Inps: multe da 16 mila euro anche per mancati versamenti di pochi euro - icittadini : Ritenute Inps: multe da 16 mila euro anche per mancati versamenti di pochi euro - censore_ : RT @censore_: Per pochi euro non pagati all'INPS, 16.000 euro di sanzione! Dalla repubblica democratica delle banane ????è tutto! https://t.… - Isabel55318197 : @Agenzia_Ansa Nonostante multe salatissime di decine e decine di migliaia di euro, molti imprenditori italiani, dop… - icittadini : Multe da 16 mila euro per mancati versamenti di pochi euro: bufera sull’Inps -