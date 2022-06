Inghilterra-Italia 0-0 | Mancini pareggia e resta primo nel gruppo 3 di Nations League

Pubblicità

Azzurri : ?????????????? ???????????? ?????????????? #Inghilterra ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Molineux Stadium - #Wolverhampton ?? In dir… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? Domani a Wolverhampton l'Italia ritroverà l'#Inghilterra ??? #Mancini: “Sarà dura, ma questa non… - Gazzetta_it : Mancini: 'Buona gara ma quando attacchiamo dobbiamo segnare'. #ENGITA - Fantacalcio : Inghilterra-Italia, Mancini: 'Abbiamo avuto occasioni clamorose. Gatti ha fatto bene' - paolopicone70 : #Sport Nations League: Inghilterra-Italia senza reti ma un bel gioco. Gli azzurri in testa al Gruppo 3 -

Commenta per primo Federico Di Marco ha parlato nel post partita di, terminata 0 - 0, ai microfoni della RAI:' Sono contento della prestazione, abbiamo fatto una grande gara contro un avversario difficile, dobbiamo continuare su questa strada qua. ...WOLVERHAMPTON (Regno Unito) - Roberto Mancini sorride, senza esaltarsi, per il pareggio della sua giovanecontro l', nella terza gara, in trasferta, di Nations League: " Abbiamo avuto occasioni clamorose più di loro, siamo stati bravi a fare una buona gara e non era semplice " dice il ct ...WOLVERHAMPTON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – L’Italia resta imbattuta in Nations League dopo tre giornate. Al Molineux di Wolverhampton, di fronte a 3.000 bambini, gli azzurri sprecano molto e pareggiano ...Non sarebbe mai e poi mai stata una rivincita, ma anche stasera l’Italia è riuscita a tenere testa all’Inghilterra. Niente gol, ma una partita divertente, con Mancini che può guardare con fiducia al n ...