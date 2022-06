Il Napoli ci prova per Adnan Januzaj (Di sabato 11 giugno 2022) Come si legge sulle pagine odierne de Il Mattino, il Napoli starebbe pensando anche a Adnan Januzaj, come possibile sostituto di Matteo Politano in caso di addio dell'attaccante azzurro. Il calciatore della Real Sociedad in scadenza di contratto, arriverebbe a parametro zero alla corte di Luciano Spalletti. Il primo della lista rimane sempre Federico Bernardeschi, ma bisogna capire i veri margini di trattativa. Adnan Januzaj nato a Bruxelles , il 5 febbraio 1995, è un calciatore belga di origini kosovare, centrocampista della Real Sociedad e della nazionale Belga. Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 11 giugno 2022) Come si legge sulle pagine odierne de Il Mattino, ilstarebbe pensando anche a, come possibile sostituto di Matteo Politano in caso di addio dell'attaccante azzurro. Il calciatore della Real Sociedad in scadenza di contratto, arriverebbe a parametro zero alla corte di Luciano Spalletti. Il primo della lista rimane sempre Federico Bernardeschi, ma bisogna capire i veri margini di trattativa.nato a Bruxelles , il 5 febbraio 1995, è un calciatore belga di origini kosovare, centrocampista della Real Sociedad e della nazionale Belga.

