Ascolti TV | Venerdì 10 giugno 2022. Con il Cuore – Nel Nome di Francesco 17%, New Amsterdam 10.2%. Le Storie di Quarto Grado al 9.5% (Di sabato 11 giugno 2022) Carlo Conti Nella serata di ieri, Venerdì 10 giugno 2022, su Rai1 Con il Cuore – Nel Nome di Francesco ha conquistato 2.396.000 spettatori pari al 17% di share (qui gli Ascolti della passata edizione). Su Canale 5 New Amsterdam 4 ha raccolto davanti al video 1.417.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.071.000 spettatori pari al 6.2% di share e NCIS Hawai’i 855.000 (5.3%). Su Italia 1 Il Cosmo sul Comò ha catturato l’attenzione di 938.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 La Rapina del Secolo ha raccolto davanti al video 800.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie totalizza un a.m. di 1.225.000 spettatori con il 9.5% di share. Su La7 ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 11 giugno 2022) Carlo Conti Nella serata di ieri,10, su Rai1 Con il– Neldiha conquistato 2.396.000 spettatori pari al 17% di share (qui glidella passata edizione). Su Canale 5 New4 ha raccolto davanti al video 1.417.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.071.000 spettatori pari al 6.2% di share e NCIS Hawai’i 855.000 (5.3%). Su Italia 1 Il Cosmo sul Comò ha catturato l’attenzione di 938.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 La Rapina del Secolo ha raccolto davanti al video 800.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rete4– Letotalizza un a.m. di 1.225.000 spettatori con il 9.5% di share. Su La7 ...

Pubblicità

SerieTvserie : Ascolti tv venerdì 10 giugno 2022 - fabiofabbretti : #Pomeriggio5 (16.3% e 17.4%) chiude la stagione sopra #EstateInDiretta (15.5%) - fabiofabbretti : Ieri giornata no per il daytime di Rai 1, considerando che il risultato più alto lo registra #UnomattinaEstate (15.… - fabiofabbretti : La serata #ConIlCuore vince con 2,4 milioni (17% di share) contro #NewAmsterdam4 a 1,4 mln (10.2%). Ottimo… - CorriereCitta : #AscoltiTv venerdì 10 giugno 2022: Con il cuore nel nome di Francesco, New Amsterdam 4, Il cosmo sul comò, Quarto G… -

Tornano i Boomdabash con Tropicana, cantato con Annalisa AGI - L'energia travolgente dei Boomdabash sta per tornare! Da Venerdì 10 Giugno sarà disponibile in rotazione radiofonica e in tutti i principali digital store '... band record d'ascolti delle estati ... Pomeriggio5 chiude, Barbara d'Urso saluta: svelato il futuro del programma ... dal lunedì al venerdì, da settembre ad oggi. Un grande lavoro di infotainment, con un pubblico ... in onda su Italia Uno, è stata affidata proprio alla d'Urso ma gli ascolti non entusiasmanti pare che ... Tvblog AGI - L'energia travolgente dei Boomdabash sta per tornare! Da10 Giugno sarà disponibile in rotazione radiofonica e in tutti i principali digital store '... band record d'delle estati ...... dal lunedì al, da settembre ad oggi. Un grande lavoro di infotainment, con un pubblico ... in onda su Italia Uno, è stata affidata proprio alla d'Urso ma glinon entusiasmanti pare che ... Ascolti tv venerdì 10 giugno 2022: Con il cuore – Nel nome di Francesco vince la serata