"Alex Belli e Delia Duran testimoni". Scoop in diretta sul matrimonio dell'ex GF Vip (Di sabato 11 giugno 2022) Alex Belli Delia Duran testimoni di nozze dell'ex GF Vip. Il matrimonio si terrà subito dopo l'estate, il prossimo settembre, e i dettagli sono stati svelati dai futuri sposi da Barbara D'Urso, nell'ultima puntata della stagione di Pomeriggio Cinque. La coppia è molto legata a Alex Belli e Delia Duran, soprattutto lui. E infatti ha chiesto all'attore di fare da testimone al matrimonio. Anche lui a sua volta è stato testimone di nozze dell'ex concorrente del GF Vip. "Noi siamo i testimoni di nozze", ha detto la modella venezuelana presente in studio.

