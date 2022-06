“Rapinata in centro”. Paura per l’ex Temptation Island. Aggredita e picchiata: le foto choc (Di venerdì 10 giugno 2022) Ha deciso di raccontare la sua vicenda sui social perché “oggi a me, magari domani a un altro, ma non deve succedere”. Inizia in questo modo la storia che ha vissuto l’ex tentatrice di Temptation Island 4. Stava andando a fare la sua seduta di acido ialuronico e botox dal suo chirurgo di fiducia, quando decide di lasciare la sua auto in un parcheggio privato. Ma all’improvviso è successo di tutto: lei ha avuto la forza di reagire, ma sulla sua pelle sono rimasti i segni come ha mostrato sempre sui social. Desirée Maldera è stata vittima di una rapina in centro a Milano. Nonostante abbia reagito con forza all’aggressione, si è ritrovata a ricevere un pugno e una gomitata. Tutto è successo quando decide di lasciare la sua auto in un parcheggio privato. Abbassa il finestrino del veicolo, una Porsche nera di proprietà ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 giugno 2022) Ha deciso di raccontare la sua vicenda sui social perché “oggi a me, magari domani a un altro, ma non deve succedere”. Inizia in questo modo la storia che ha vissutotentatrice di4. Stava andando a fare la sua seduta di acido ialuronico e botox dal suo chirurgo di fiducia, quando decide di lasciare la sua auto in un parcheggio privato. Ma all’improvviso è successo di tutto: lei ha avuto la forza di reagire, ma sulla sua pelle sono rimasti i segni come ha mostrato sempre sui social. Desirée Maldera è stata vittima di una rapina ina Milano. Nonostante abbia reagito con forza all’aggressione, si è ritrovata a ricevere un pugno e una gomitata. Tutto è successo quando decide di lasciare la sua auto in un parcheggio privato. Abbassa il finestrino del veicolo, una Porsche nera di proprietà ...

