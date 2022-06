Max&Co lancia la capsule collection dedicata a Lady Oscar (Di venerdì 10 giugno 2022) Lady Oscar è tornata. Per celebrare i 50 anni del manga, Max&Co ha dedicato alla coraggiosa eroina della TV una capsule collection tutta sua. Lady Oscar non anima soltanto la corte di Francia, ma anche la metropolitana di Milano e i social di Max&Co. Il motivo è piuttosto semplice: il brand le ha dedicato una capsule collection che ci catapulta nuovamente negli Anni ’80, al cospetto dell’eroina dai capelli dorati. Una gioia per gli occhi di tutti i Millennians cresciuti a suon di spade. La capsule è anche un modo per celebrare il 50esimo anniversario del manga, famosissimo anche in Italia. Max&CoChe la moda abbia un debole per i tormentoni del passato è ormai assodato, così come è ormai chiaro come il mondo ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 10 giugno 2022)è tornata. Per celebrare i 50 anni del manga, Max&Co ha dedicato alla coraggiosa eroina della TV unatutta sua.non anima soltanto la corte di Francia, ma anche la metropolitana di Milano e i social di Max&Co. Il motivo è piuttosto semplice: il brand le ha dedicato unache ci catapulta nuovamente negli Anni ’80, al cospetto dell’eroina dai capelli dorati. Una gioia per gli occhi di tutti i Millennians cresciuti a suon di spade. Laè anche un modo per celebrare il 50esimo anniversario del manga, famosissimo anche in Italia. Max&CoChe la moda abbia un debole per i tormentoni del passato è ormai assodato, così come è ormai chiaro come il mondo ...

