(Di venerdì 10 giugno 2022) La domanda di messa a disposizione, MAD è un’istanza informale, che può essere presentata in qualsiasi provincia, senza alcun limite, tramite raccomandata A/R, consegnata a mano o via mail. E' uno strumento utile per ricevere incarichi di supplenza. Per ilATA, a differenza dei docenti, la supplenza da MAD può essere difficoltosa a causa dell'alto numero di aspiranti presenti in graduatoria. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : MAD personale ATA, la licenza media non è sufficiente - _mad_queen_ : RT @Maecenartis: Oggi, perchè un giudice possa disporre l'applicazione una misura cautelare (misura limitativa della libertà personale che… -

Ti Consiglio

... attraverso le parole di Daniela Cittadini, sua figlia, direttrice artistica dele del ... Nel 1972 realizzò la sua primanella Sala della Compagnia Portuale Corridoni, vendette ogni ...La, o messa a disposizione , rappresenta per docenti, futuri insegnanti eAta, un'arma in più nella lotta al precariato e alla mancanza di un posto fisso. Anche per il prossimo anno ... MAD ATA collaboratore scolastico Trento, anche licenza media Guida alla compilazione del modello per l’a.s. 2022-2023. La MAD, o messa a disposizione, rappresenta per docenti, futuri insegnanti e personale Ata, un’arma in più nella lotta al precariato e alla ...La prima cosa che mi ha colpito di Eclissi è che è un disco molto chill, oserei dire molto intimo. Ci sono al suo interno dei banger, ovviamente, ma il cuore è “rilassato”. Così, in retrospettiva, anc ...