Inter, che fai con Agoume? Le tre opzioni per il suo futuro (Di venerdì 10 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 10 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

FBiasin : - #Lukaku è disposto a troncarsi l’ingaggio. - #Dybala potrebbe accettare meno di quel che prendeva alla Juve. -… - AlfredoPedulla : L’#Inter vuole resistere per #Lautaro, ma #Conte stravede. Poi dipenderà sempre dal Toro che vuole restare. Il… - FBiasin : “#Tottenham su #Lautaro, lo vuole #Conte”. Io e #Conte abbiamo in comune la stessa passione: i giocatori dell’… - oldboy_04 : @Hectorilmago @masolinismo Quanto gasa Mario Inter,che si fa bellamente i cazzi suoi. - Inter_Scout : RT @GalaFan0427: @Inter_Scout Ci sta il paragone con darmian,forse calabria un poco meglio Se si vuole un milan competitivo anche in cl ca… -