"Cosa vuole che intenda". Sul caso Cremlino Cacciari sbotta con Sallusti e zittisce Floris (Di venerdì 10 giugno 2022) “Cremlino palazzo di me***a?”. Massimo Cacciari perde le staffe con Alessandro Sallusti e Giovanni Floris, temporaneo padrone di casa a "Otto e Mezzo". Durante la puntata di giovedì 9 giugno, il direttore del quotidiano Libero ha ribadito di aver usato l'espressione forte “Cremlino palazzo di m***a”, durante l'ultima puntata del programma Non è l'Arena, in quanto luogo dove si sono decise le più grandi tragedie dell'umanità. Interrogato sul punto dal conduttore, il filosofo Cacciari, spazientito e irritato, ha sospirato: “Non posso fare la storia del Cremlino, abbia pazienza…”. Floris ha osato chiedergli Cosa intendesse dire e il professore è sbottato e ha zittito il conduttore: “Cosa ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 giugno 2022) “palazzo di me***a?”. Massimoperde le staffe con Alessandroe Giovanni, temporaneo padrone di casa a "Otto e Mezzo". Durante la puntata di giovedì 9 giugno, il direttore del quotidiano Libero ha ribadito di aver usato l'espressione forte “palazzo di m***a”, durante l'ultima puntata del programma Non è l'Arena, in quanto luogo dove si sono decise le più grandi tragedie dell'umanità. Interrogato sul punto dal conduttore, il filosofo, spazientito e irritato, ha sospirato: “Non posso fare la storia del, abbia pazienza…”.ha osato chiedergliintendesse dire e il professore èto e ha zittito il conduttore: “...

