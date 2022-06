(Di venerdì 10 giugno 2022)all’Inter, è tutt’altro che fatta. Ne scrive il Corriere dello Sport che aggiunge: sullo sfondo c’è anche l’Atletico Madrid. La soluzione Inter ha i suoi vantaggi, ma anche alcuni aspetti non del tutto positivi. Il nodo principale è proprio quello economico. Alla Juventus, infatti,aveva un ingaggio da 7,5di euro. E, lo scorso autunno, gli era stato prospettato un rinnovo a 8 più 2 di. Quell’offerta è poi decaduta, ma non è stata dimenticata. Tanto più che la differenza rispetto alla proposta nerazzurra – 5,5di base fissa per arrivare a 7 con i premi – è significativa. Accettare su queste basi, insomma, avrebbe il sapore amaro dello smacco. Ecco perché il clan disi aspetta un aggiornamento da parte di Marotta e Ausilio. Poco conta che si ...

Pubblicità

capuanogio : ?? L'entourage di #Dybala considera bassa la prima offerta arrivata dall'#Inter di 5,5 milioni netti più bonus a sal… - NackaSkoglund89 : RT @capuanogio: ?? L'entourage di #Dybala considera bassa la prima offerta arrivata dall'#Inter di 5,5 milioni netti più bonus a salire per… - napolista : Corsport: a Dybala non bastano i 7 milioni (con bonus) dell’Inter La trattativa è tutt’altro che conclusa. L’argen… - Filo2385Filippo : RT @capuanogio: ?? L'entourage di #Dybala considera bassa la prima offerta arrivata dall'#Inter di 5,5 milioni netti più bonus a salire per… - 1987_Lorenza : RT @capuanogio: ?? L'entourage di #Dybala considera bassa la prima offerta arrivata dall'#Inter di 5,5 milioni netti più bonus a salire per… -

...poi ritrovarsi ed esprimere la sua personale amicizia e il sentimento di stima che lo unisce a Paulo, ormai ufficialmente fuori dalla Juventus. Secondo l'indiscrezione riportata dal,...Il croato è stato ammonito per fallo su, poi ha lanciato il pallone lontano, meritava il secondo giallo. L'arbitro non aveva visto il ... Quanto ai rigori, la Moviola delscrive che il ...Caccia al Milan", titola stamane il Corriere dello Sport in prima pagina. Dopo scudetto e cambio di proprietà, il Diavolo accelera sul mercato: Renato Sanches, Origi e ...Con un futuro molto incerto, per via della guerra in Ucraina, l’ex Ajax vorrebbe cambiare aria, e la Juventus potrebbe essere una destinazione molto gradita. Cifra abbordabile per la Vecchia Signora c ...