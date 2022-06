Blanco, concerto movimentato: ansia della Security e fuga dal palco (Di venerdì 10 giugno 2022) Blanco, concerto movimentato: il cantante nell’ultimo evento a cui ha preso parte ha crato diversi problemi e disagi mentre si esibiva, nonostante il pubblico abbia apprezzato la sua esibizione a differenza dello staff organizzativo. Blanco, concerto movimentato Blanco non è solo un cantante ma anche un ‘personaggio’. Al Future Hits Live il cantante ha reso il concerto molto movimentato. L’evento a cui ha preso parte è stato organizzato da Radio Zeta all’Auditorium Parco della Musica di Roma ansia. Prima c’è stato il suo solito tuffo tra la folla, questa volta finito senza problemi e poi c’è stato il colpo di scena che ha sorpreso tutti: dai fan alla Security passando per i cameraman. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 10 giugno 2022): il cantante nell’ultimo evento a cui ha preso parte ha crato diversi problemi e disagi mentre si esibiva, nonostante il pubblico abbia apprezzato la sua esibizione a differenza dello staff organizzativo.non è solo un cantante ma anche un ‘personaggio’. Al Future Hits Live il cantante ha reso ilmolto. L’evento a cui ha preso parte è stato organizzato da Radio Zeta all’Auditorium ParcoMusica di Roma. Prima c’è stato il suo solito tuffo tra la folla, questa volta finito senza problemi e poi c’è stato il colpo di scena che ha sorpreso tutti: dai fan allapassando per i cameraman. ...

mielosissima : Ora siete 15.000 chi di voi non ha un biglietto per il concerto di Blanco che non userà perché lo venderà a me? - camillaferry : Vendo due biglietti posto unico in piedi per il concerto di Blanco a Codroipo il 15/07????? prezzo 150€ totale - Mauri20212 : Blanco in bilico sul cornicione al concerto di Roma: ansia tra il pubblico e la sicurezza. E il video diventa viral… - Luluras899 : Ma l’ansia che mi verrà al concerto di Blanco a vedere questo che canta e balla sui muretti a 3-4 metri dal suolo - martaroma93 : HO POSTATO SU TIKTOK BRIVIDI DI #MAHMOOD E #BLANCO DEL CONCERTO DI IERI SERA, SE VOLETE VEDERLO LO TROVATE NELLA MI… -