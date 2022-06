Beautiful, puntate americane: una terribile notizia per i Forrester (Di venerdì 10 giugno 2022) Per i Forrester, a Beautiful, non c'è mai pace. Tuttavia, quello che accadrà prossimamente nelle puntate americane sarà davvero sconvolgente e Ridge, Brooke e Taylor dovranno fronteggiare una terribile notizia. Stando agli spoiler, infatti, Sheila Carter ancora una volta sembrerà farla franca e riuscirà ad evadere dal carcere. Facendo un passo indietro, ricordiamo che la dark lady era tornata a Los Angeles per conoscere suo figlio Finn, neosposo di Steffy Forrester. L'intera famiglia era caduta nello sconforto apprendendo la verità sulla madre biologica del medico e la figlia di Ridge, sin dal primo momento, aveva imposto al consorte di troncare ogni legame con la donna che aveva rovinato la vita a lei e ai suoi genitori in passato. Tuttavia, Finn non era riuscito ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 10 giugno 2022) Per i, a, non c'è mai pace. Tuttavia, quello che accadrà prossimamente nellesarà davvero sconvolgente e Ridge, Brooke e Taylor dovranno fronteggiare una. Stando agli spoiler, infatti, Sheila Carter ancora una volta sembrerà farla franca e riuscirà ad evadere dal carcere. Facendo un passo indietro, ricordiamo che la dark lady era tornata a Los Angeles per conoscere suo figlio Finn, neosposo di Steffy. L'intera famiglia era caduta nello sconforto apprendendo la verità sulla madre biologica del medico e la figlia di Ridge, sin dal primo momento, aveva imposto al consorte di troncare ogni legame con la donna che aveva rovinato la vita a lei e ai suoi genitori in passato. Tuttavia, Finn non era riuscito ...

