Un’eruzione dell’Etna non produce «10mila volte la quantità di CO2» rilasciata dall’umanità in tutta la sua esistenza

(Di giovedì 9 giugno 2022) Il 5 giugno 2022 è stato pubblicato un tweet che recita: «L’Etna in un unica eruzione rilascia in atmosfera 10000ladi co2 che l’umanità ha rilasciato inla sua.Andate a comprare le auto elettriche…e i monopattini (fanno tanto gay e shic) per non inquinare. Climate Change is a hoax (il cambiamento climatico è una bufala, ndr)». Si tratta di una notizia falsa. Secondo uno studio italiano pubblicato nel 2022 su GeoScienceWorld, l’Etna è uno dei vulcani con le emissioni di CO2 più alte al mondo (circa il 10 per cento del totale), con oltre 9mila tonnellate al giorno. Ciò significa che ogni anno il vulcano siciliano rilascia nell’atmosfera 3,3 milioni di tonnellate di CO2. Secondo i dati pubblicati dall’Agenzia internazionale dell’energia (Iea), nel solo 2021 le emissioni globali di ...