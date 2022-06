San Benedetto del Tronto, terremoto di magnitudo 4.1: paura tra i cittadini (Di giovedì 9 giugno 2022) San Benedetto del Tronto è un comune italiano di 46 970 abitanti della provincia di Ascoli Piceno. Posto lungo la costa adriatica meridionale delle Marche alla foce del fiume Tronto, è un importante centro turistico e porto peschereccio della Riviera delle Palme. Poche ore fa in questa zona è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.1. La scossa è stata avvertita anche sulla costa abruzzese, in particolare nel Teramano. Alcune segnalazioni arrivano anche da Pescara, soprattutto ai piani alti degli edifici. Vediamo nel dettaglio cos’è successo.



