Salzano | “Moderati uniti | nessuna spaccatura”

(Di giovedì 9 giugno 2022) di Erika Noschese Smentisce le voci di unainterna il leader dei Popolari e, Anielloche interviene dopo la presa di posizione del consigliere Giuseppe Zitarosa che ha preso le distanze dalla polemica sollevata dalla consigliera Barbara Figliolia. A mettere a tacere le voci che vedrebbero il movimento politico ormai spaccato dopo la polemica contro l’assessore alle Politiche Ambientali è proprio il coordinatore provincialeche chiarisce e rinnova l’invito alla collaborazione per accelerare i tempi di un ritorno alla normalità: “rottura,tra i Popolari e, così comenuova rettifica occorre all’appello di Barbara Figliolia a proposito delle condizioni in cui ...

salernonotizie : Comune, Salzano: “nessuna rottura tra Popolari e Moderati, lealtà al sindaco Napoli” - AgenPolitica : SALERNO. ANIELLO SALZANO SMENTISCE SPACCATURE ALL’INTERNO DEL GRUPPO POPOLARI E MODERATI -

Agenda Politica

...dalla consigliera Barbara Figliolia spaccano i Popolari e. A prendere le distanze dalla posizione della presidente della commissione Poliitiche Sociali e dal professor Anielloè il ......suoi frutti la sollecitazione dei Popolari eche hanno punzecchiato il sindaco Napoli e l'assessore Natella sulle condizioni di degrado in cui versa la città. Questa mattina, Aniello... SALERNO. ANIELLO SALZANO SMENTISCE SPACCATURE ALL'INTERNO DEL GRUPPO POPOLARI E MODERATI “Mi tocca intervenire per un chiarimento che eviti ogni possibile ulteriore equivoco ed eventuali responsabilità e colpe sui Popolari e Moderati“. A scriverlo, in una nota diffusa alla stampa, è il pr ...La presentazione ufficiale dello “Shalom Women’s Soccer Toner Italia Cup 2022” è in programma lunedì 30 maggio, alle 18.30, a Pietrelcina, presso il Botica American Bar, in piazza Santissima Annunziat ...