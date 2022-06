Il James Webb Space Telescope è stato colpito da un piccolissimo meteoroide

Advertising

Un micrometeorite ha colpito un segmento dello specchio primario del telescopio spazialea 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. L'impatto non ha danneggiato lo strumento che, ha riferito la NASA, continua a funzionare a un livello superiore rispetto ai requisiti di missione. ...La Nasa ha reso noto che alla fine di maggio un minuscolo frammento di meteorite ha colpito il nuovissimoSpace Telescope (Jwst), disallineando uno dei suoi 18 delicati specchi in berillio placcato oro. Ma questo, assicurano dall'agenzia spaziale americana, non impedirà all'osservatorio ...Gli ingegneri lavorano al riallineamento e assicurano: "Le prestazioni del telescopio restano superiori ai requisiti della missione" ...Scienziati, ingegneri e appassionati sono tutti in attesa del 12 luglio 2022, data nella quale sarà svelata la prima immagine (o sarebbe meglio dire "le prime immagini") e i primi dati del telescopio ...