I Celtics prendono il controllo

(Di giovedì 9 giugno 2022) Ogni serie di playoff vive di fasi, a volte separate tra loro in maniera netta e facilmente riconoscibile, altre volte più sfumate. Di solito la fase di studio reciproco si consuma con le prime due o tre partite, un po’ perché gli staff tecnici esauriscono i possibili aggiustamenti, un po’ perché giunte a quel punto entrambe le squadre hanno maturato un’accentuata familiarità con pregi e difetti dell’avversario. Le Finals, però, anche da questo punto di vista rappresentano un caso a parte. Le contendenti, giocando in conference diverse ed essendosi quindi incontrate solo due volte durante la regular season, tendono spesso a prolungare la fase di studio alla ricerca della soluzione tattica in grado di alterare gli equilibri. A maggior ragione se, come nel caso di Bostone Golden State Warriors, si tratta di due realtà molto distanti tra loro per ...