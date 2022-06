Galliani | «Ero Brad Pitt | mi chiamavano tutti Poi | chiuso col Milan | il telefono non squillava più»

(Di giovedì 9 giugno 2022) Ampia intervista del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ad Adrianoora di nuovo in Serie A col Monza. Zazzaroni gli chiede di una sua frase rivolta a Iervolino in Lega Serie A Gli ha detto che nel calcio i soldi non si investono: si spendono. «Ho ricordato che il calcio è un’azienda che non distribuisce dividendi ogni anno. Soltanto se si fanno le cose benone garantisce profitti, ma solo al momento della cessione». Del Monza in Serie A dice: «Il nostro è stato il cammino laico di Santiago di Compostela, che mi pare sia lungo 800 chilometri» E poi: «Quante cose ho capito… Il 13 aprile del 2017 finisce la mia avventura ale il telefonino si trasforma nello specchio di un mondo, di un modo. Adriano, che fino a quel momento era alto, bello e con gli occhi azzurri – ha presente ...

L'a.d. del Monzaha parlato della sua avventura con il club brianzolo e degli obiettivi per il futuro Adriano, amministratore delegato del Monza, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato della sua avventura con il club brianzolo e degli obiettivi per il futuro. POST MILAN - "Il 13 aprile ...In questo periodo in Nazionale non ho avuto modo di parlare con nessuno della questione,... Monza: i nomi più caldiè scatenato. Il calciomercato del Monza entra nel vivo con trattative ...Al Corsport: «Il Chelsea è stato acquistato per 4 miliardi di sterline, il Milan, per 1,2. In Lega c'è il problema dei diritti tv per l'estero» ...“Ero Calimero. ora sono di nuovo Brad Pitt. Mi cercano tutti”. “Più bello di una Champions vinta con il Milan. Il Monza punterà al lato sinistro della classifica. Nel 2023 uno stadio da 25 mila posto.