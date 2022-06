Cassano | scatto con moglie e figli | “Bello vivere i vostri traguardi insieme”

Advertising

La Prealpina

DIRETTA/ Roma Fiorentina Primavera (risultato finale 4 - 1): poker di! Abdelhamid Sabiri è ... scenario già vissuto dai viola che, nel momento di fare lodecisivo, avevano perso tre gare ...... che ha replicato il pareggio del 1010 al 18 ),Magnago ha sofferto dieci lunghissimi ... SECONDO TEMPO La seconda mezz'ora di gioco è iniziata con unoavanti dei diavoli neri, rinvigoriti ... Cassano Magnago, nuoo parco: è già degrado È la frase scelta da Antonio Cassano per il post con la moglie Carolina Marcialis e i due figli, Christopher e Lionel. Tutti e quattro in posa al mare, con uno splendido tramonto alle spalle.Quindi ci sarà un 20% in più di persone in cassa integrazione durante l'attività lavorativa». La fotografia scattata dovrebbe restare la stessa per tutto il mese di giugno. All'arrivo delle forniture ...