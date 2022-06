Calendario Nations League 2022/2023: programma, orari e tv di giovedì 9 giugno (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Calendario completo, con gli orari e la diretta tv, delle partite di giovedì i giugno per quanto riguarda la Nations League 2022/2023. Al via la terza giornata della competizione e i match da seguire saranno addirittura 9, tutti in contemporanea alle 20:45. Dopo due pareggi, la Spagna non può permettersi di continuare senza una vittoria, e contro la Svizzera le Furie Rosse faranno di tutto per i 3 punti. Sfida in testa invece nell’altro match del Gruppo 1 Lega A, tra Portogallo e Cechia. 4 punti dopo due giornate e la vittoria che sarà fondamentale per scappare via. programma GIOVEDI’ 9 giugno giovedì 9 giugno Ore 20:45 Portogallo-Cechia Ore 20:45 Svizzera-Spagna Ore 20:45 ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) Ilcompleto, con glie la diretta tv, delle partite diper quanto riguarda la. Al via la terza giornata della competizione e i match da seguire saranno addirittura 9, tutti in contemporanea alle 20:45. Dopo due pareggi, la Spagna non può permettersi di continuare senza una vittoria, e contro la Svizzera le Furie Rosse faranno di tutto per i 3 punti. Sfida in testa invece nell’altro match del Gruppo 1 Lega A, tra Portogallo e Cechia. 4 punti dopo due giornate e la vittoria che sarà fondamentale per scappare via.GIOVEDI’ 9Ore 20:45 Portogallo-Cechia Ore 20:45 Svizzera-Spagna Ore 20:45 ...

