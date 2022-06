(Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUnmortale è avvenuto intorno alla mezzanotte in via delle Industrie a. Un giovane di 24 anni, A.C., ha perso la vita alla guida della sua auto, un’Alfa Romeo Mito per cause non chiare. La vettura, dopo essere uscita dalla carreggiata, ha divelto un palo della pubblica illuminazione e il muretto di recinzione di un’abitazione civile adiacente alla sede. Durante l’impatto è stato anche rotto l’impianto di adduzione gas GPL della stessa abitazione. Sul posto i mezzi di emergenza. Per il giovane, originario di Montecorvino Pugliano, nulla da fare. I vigili del fuoco, intervenuti sul luogo dell’hanno provveduto alla messa in sicurezza provvisoria dell’area intercettando la perdita di GPL con la chiusura del bombolone e ...

Advertising

ottopagine : Tragico incidente nella notte a Bellizzi: si schianta contro un muro e muore #Bellizzi -

anteprima24.it

...stava avvenendo a monte del Comune di Civita avrebbe certamente consentito nell'ora intercorsa fra l'inizio della bomba d'acqua caduta a San Lorenzoe il verificarsi il drammatico, ......stava avvenendo a monte del Comune di Civita avrebbe certamente consentito nell'ora intercorsa fra l'inizio della bomba d'acqua caduta a San Lorenzoe il verificarsi il drammatico, ... Bellizzi, incidente stradale: muore 24enne Tragedia intorno a mezzanotte in via delle Industrie a Bellizzi. In un incidente stradale a perso la vita il conducente di un’auto per cause ancora in corso di accertamento. La vettura – come riferito ...Tragedia intorno a mezzanotte in via delle Industrie a Bellizzi. In un incidente stradale a perso la vita il conducente di un’auto per cause ancora in corso di accertamento. La vettura – come riferito ...