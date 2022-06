Basket: Marco Belinelli non tornerà in Nazionale. Ieri il “No” a Pozzecco (Di giovedì 9 giugno 2022) Il nuovo corso azzurro di GianMarco Pozzecco non avrà come protagonisti Daniel Hackett e Marco Belinelli. Dopo la rinuncia del play della Virtus Bologna, è arrivato anche il “no” da parte del nativo di San Giovanni in Persiceto, che ha deciso che non tornerà a giocare con la maglia dell’Italia ai prossimi Europei. La decisione di Hackett era già arrivata nei giorni scorso, mentre su Belinelli c’erano ancora qualche dubbio, anche se fin da subito era parso molto difficile il ritorno in azzurro. Come riporta anche Tuttosport, il CT Pozzecco ha incontrato i due giocatori Ieri a Bologna per gara-1 delle finali Scudetto e c’è stato un colloquio tra loro, con il neo tecnico azzurro che ha ricevuto una risposta negativa da entrambi. Basket: ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) Il nuovo corso azzurro di Giannon avrà come protagonisti Daniel Hackett e. Dopo la rinuncia del play della Virtus Bologna, è arrivato anche il “no” da parte del nativo di San Giovanni in Persiceto, che ha deciso che nona giocare con la maglia dell’Italia ai prossimi Europei. La decisione di Hackett era già arrivata nei giorni scorso, mentre suc’erano ancora qualche dubbio, anche se fin da subito era parso molto difficile il ritorno in azzurro. Come riporta anche Tuttosport, il CTha incontrato i due giocatoria Bologna per gara-1 delle finali Scudetto e c’è stato un colloquio tra loro, con il neo tecnico azzurro che ha ricevuto una risposta negativa da entrambi.: ...

Advertising

solops : L’allenatore della Bertram Derthona Basket Marco Ramondino vince il premio come miglior coach maschile - quotidianopiem : L’allenatore della Bertram Derthona Basket Marco Ramondino vince il premio come miglior coach maschile - infoitsport : Marco Zorzo La sua energia è linfa pura. E non solo per il basket italico. - RadioGoldAl : Bertram Derthona: coach Marco Ramondino vince il Premio Reverberi 2022 - cesaremilanti : ???? I vincitori del “Premio Reverberi” 2022: MVP: Andrea Cinciarini e Laura Spreafico COY: Marco Ramondino e Lorenz… -