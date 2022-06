Sandra Milo | “Roma piena di cinghiali | colpa di Raggi e Gualtieri”

(Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – “L’altra notte sono scesa e ho trovato un cinghiale nel giardino di casa, ormai, io sto alla Balduina e dalle 22 non si può uscire per i gruppi diche girano. La? Dellae di”. In un tweet il programma di Rai Radio1, ‘Un Giorno da pecora’, riporta le parole di, ospite della trasmissione. L’attrice è anche passata all’azione: “Ho scritto a @europe, ma non mi ha risposto. Vanno sterilizzati perché sono dappertutto, tra un po’ invaderanno anche l’Italia”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Taranto, l'attrice Sandra Milo fa il tifo per il sindaco Melucci