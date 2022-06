Salernitana | è il Bigon day

(Di mercoledì 8 giugno 2022) di Marco De Martino SALERNO – Riccardo, salvo clamorosi colpi di scena, oggi diventerà il nuovo direttore sportivo della. L’operatore di mercato, dopo aver ufficialmente rifiutato la proposta del Parma, si accinge ad accettare quella formulata dal presidente granata Danilo Iervolino. Nella giornata di oggi, quasi certamente, ci sarà l’annuncio ufficiale conche dovrebbe sottoscrivere un accordo biennale. Bisognerà verificare anche sesarà pluripotenziario, come avvenne con Sabatini, oppure gli verrà affiancata una o più figure per poter gestire meglio le varie aree di competenza. In ogni caso, per chiudere la vicenda, non si potrà e non si dovrà andare oltre la giornata di domani visto che tutto il vantaggio accumulato subito dopo la fine della stagione è ormai andato a farsi benedire e va ...

Advertising

ferlito_fabio : @Inter_Rompi @AleStacco76 @sergiogali5 @RaffGari Non penso che il calcio sia finito senza Sabatini (pure se mi disp… - Pall_Gonfiato : Salernitana, Bigon sempre più vicino: la situazione - zazoomblog : Salernitana Bigon sempre più vicino: la situazione - #Salernitana #Bigon #sempre #vicino: - ottopagine : Salernitana, si avvicina l'inizio del nuovo corso: domani summit con Bigon #Salerno - Pall_Gonfiato : #Salernitana - #Bigon ad un passo, sarà lui il dopo #Sabatini -

Serie A - Calciomercato, arrivano le ultimissime sugli acquisti che la coppia Iervolino -sono pronti a portare a Salerno. Ci sono 4 giocatori vicini al club campano. Come riportato da Il Mattino oggi in ...Salerno . Il nuovo corso della, salvo sorprese, inizierà domani. A Roma è in programma l'incontro tra il ds Riccardoed il presidente Danilo Iervolino. Un faccia a faccia che dovrebbe essere propedeutico alla ...E non è finita qui. Perchè alcune strategie sbagliate del passato costringeranno Bigon a lavorare giorno e notte per piazzare altrove calciatori non adatti alla categoria e che sono vincolati alla ...Sono giornate decisive in casa Salernitana per delineare il futuro dell'area tecnica dopo la separazione da Walter Sabatini. L'amministratore delegato del club granata, Maurizio Milan, ha confermato l ...