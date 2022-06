"Non degno..". Alessandro Orsini attacca Mario Draghi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Continuano le ospitate di Alessandro Orsini a Cartabianca: il professore si è scagliato ancora una volta contro Mario Draghi Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 8 giugno 2022) Continuano le ospitate dia Cartabianca: il professore si è scagliato ancora una volta contro

Advertising

GiovaQuez : Orsini: 'Se Draghi non smentirà di aver chiesto di indagare su di me e altri intellettuali liberi'...'DOTTORESSA DO… - Piero43 : RT @EmmaKump: #cartabianca quando @BBerlinguer sente Orsini dire: se Draghi attraverso i servizi segreti, indaga intellettuali per le lo… - Corry08101961 : RT @molumbe: Orsini: “Se il Presidente del Consiglio non smentirà di aver incaricato i servizi segreti di indagare su di me e su altri inte… - nives71556203 : RT @EmmaKump: #cartabianca quando @BBerlinguer sente Orsini dire: se Draghi attraverso i servizi segreti, indaga intellettuali per le lo… - CiccioniSe : RT @GiovaQuez: Orsini: 'Se Draghi non smentirà di aver chiesto di indagare su di me e altri intellettuali liberi'...'DOTTORESSA DOTTORESSA… -