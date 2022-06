Napoli, no ai 65 milioni del Bayern Monaco per Osimhen (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Napoli ha respinto l’assalto del Bayern Monaco per Victor Osimhen. I bavaresi erano pronti ad offrire 65 milioni di euro Stando a quanto riferito da Repubblica.it, il Napoli non ha intenzione di privarsi di Victor Osimhen e per questo ha già respinto l’interesse del Bayern Monaco. I bavaresi erano pronti a mettere sul piatto ben 65 milioni euro. Pochi per De Laurentiis però, che ne chiede almeno 100. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilha respinto l’assalto delper Victor. I bavaresi erano pronti ad offrire 65di euro Stando a quanto riferito da Repubblica.it, ilnon ha intenzione di privarsi di Victore per questo ha già respinto l’interesse del. I bavaresi erano pronti a mettere sul piatto ben 65euro. Pochi per De Laurentiis però, che ne chiede almeno 100. L'articolo proviene da Calcio News 24.

