Mascherine al chiuso | stop dal 15 giugno | l’annuncio del ministro Costa

(Di mercoledì 8 giugno 2022) "Dal 15credo che andremo a rimuovere le ultime misure restrittive ancora in essere. Mi riferisco all'utilizzo della mascherina nei luoghi al. Credo ci siano le condizioni". È quanto ha affermato il sottosegretario alla Salute Andreaai microfoni di Radio anch'io su Radio1 L'articolo proviene da Firenze Post.

...le protezioni al. L'esecutivo potrebbe però mantenere alcune regole restrittive, come chiede il ministero alla Salute, tradizionalmente molto cauto. Come sappiamo, è previsto che le...Dovrebbe cadere una delle ultime restrizioni contro il coronavirus. Le parole del sottosegretario alla Salute ...Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Codacons, definendo “legittima” l'Ordinanza con la quale il Ministero della Salute, recependo il testo dell'emendamento al Decreto legge sul cosi ..."Dal 15 giugno credo che andremo a rimuovere le ultime misure restrittive ancora in essere. Mi riferisco all'utilizzo della mascherina nei luoghi al chiuso. Credo ci siano le condizioni". È quanto ha ...