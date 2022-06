Mara Venier ferma l’intervista ad Ermal Meta | sbotta davanti a tutti

Advertising

zazoomblog : Mara Venier la promessa che ha tradito: un caso a Domenica In - #Venier #promessa #tradito: #Domenica - Coloriousparte6 : Il Lecce prende Zia Mara Venier - fanpage : Il settimanale Chi pubblica le prime foto che ritraggono Alberto Matano in compagnia del futuro marito Riccardo. Il… - MediasetTgcom24 : Alberto Matano conferma le nozze con il suo Riccardo: officerà Mara Venier #albertomatano #maravenier - rickyhunter071 : @ettore_lore @armonio_davide @pierotrevisan98 @Cartabellotta @stebellentani Nei rapporti del CBS, nei rapporti euro… -

In vista però del matrimonio, che sarà officiato dall'amica, Matano ha scelto di affidare alla rivista di gossip Chi la prima foto di coppia. Le nozze si celebrano a Labico alle porte di ...Aveva promesso di non piangere, ma non ce l'ha fatta e così,in lacrime,ha ringraziato il pubblico di Domenica In. 'In 13 edizioni, non abbiamo mai avuto un simile successo. E non posso ...Durante l’intervista ad Ermal Meta, Mara Venier si è fermata di botto ed ha sbottato davanti a tutti: cos’è successo in diretta. Un’ultima puntata di Domenica In davvero imperdibile, quella che è ...A celebrare le loro nozze la storica amica Mara Venier. Conti alla mano, dunque, per i due questo è l’ultimo weekend da scapoli, come riporta peraltro anche il settimanale Chi: ‘Ultimo weekend da ...