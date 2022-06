LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Finale Playoff basket 2022 in DIRETTA: gara-1 in tempo reale (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match Buongiorno a tutti, cari amici ed amiche di OA Sport! Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Olimpia Milano, gara-1 della Finale Playoff di Serie A di basket. Le due corazzate (44 Scudetti totali, 16 per i bianconeri e 28 per i biancorossi) si ritrovano faccia a faccia nell’atto conclusivo della massima lega cestistica a distanza di un anno, dopo che lo scorso anno furono le V-nere a cucirsi il Tricolore sul petto battendo nettamente i meneghini per 4-0. Sarà anche una sfida tra la prima e la seconda forza del Campionato, con i bianconeri che hanno chiuso la regular season al primo posto (con l’imbattibilità ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del match Buongiorno a tutti, cari amici ed amiche di OA Sport! Benvenuti alladi-1 delladi Serie A di. Le due corazzate (44 Scudetti totali, 16 per i bianconeri e 28 per i biancorossi) si ritrovano faccia a faccia nell’atto conclusivo della massima lega cestistica a distanza di un anno, dopo che lo scorso anno furono le V-nere a cucirsi il Tricolore sul petto battendo nettamente i meneghini per 4-0. Sarà anche una sfida tra la prima e la seconda forza del Campionato, con i bianconeri che hanno chiuso la regular season al primo posto (con l’imbattibilità ...

Advertising

VIRTUSTSB : ?? Questa sera in campo ?? ?? Semifinale - Concentramento Nazionale Salvezza Serie B ?? Ore 20:30 ?? Pala Arti Grafic… - infoitsport : LIVE LBA Playoff - Bertram Derthona vs Virtus Bologna 4° quarto 35' - infoitsport : LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 69-87, Playoff Serie A basket in DIRETTA: l'Armani torna in finale Scudetto cont… - infoitsport : LIVE LBA Playoff - Bertram Derthona vs Virtus Bologna semifinale gara 3 - infoitsport : LIVE Tortona-Virtus Bologna 69-77, Playoff Serie A basket in DIRETTA: la Segafredo chiude la serie e approda in fin… -