Franceska Pepe infiamma i social | lato B in mostra con la doccia sexy

Leggi su chenews

(Di mercoledì 8 giugno 2022)è nel pieno clima estivo. Suiha condiviso un video in cui è in bikini intenta nel fare la suain spiaggia. Un filmato che ha mandato in tilt i fan. L’ex gieffina non è certo una ragazza che passa inosservata. Al di là del suo carattere particolare, a tratti pungente e diritto, a catturare l’attenzione delle persone è anche la sua fisicità e la sua bellezza. Anche questa volta la modella ha lasciato di stucco i suoi fan con una breve storia su Instagram in cui si è fatta protagonista di una. fonte foto: Instagramè una delle ragazze che è riuscita a guadagnarsi la popolarità grazie alla sua partecipazione in una delle ultime edizioni del Gf Vip. Da quel ...