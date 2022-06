Fernando Santos: 'Leao non è l'erede di CR7. Ma se è qui, vuol dire che è il futuro del Portogallo' (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lo scudetto, è ovvio, ma soprattutto un rendimento in crescita continua. Tanto da risultare decisivo, con i suoi gol e i suoi assist, per la conquista del titolo. Rafael Leao si è aggregato alla ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lo scudetto, è ovvio, ma soprattutto un rendimento in crescita continua. Tanto da risultare decisivo, con i suoi gol e i suoi assist, per la conquista del titolo. Rafaelsi è aggregato alla ...

Advertising

sportli26181512 : Fernando Santos: 'Leao non è l’erede di CR7. Ma se è qui, vuol dire che è il futuro del Portogallo': Fernando Santo… - Gazzetta_it : Fernando Santos: “Leao non è l’erede di CR7. Ma se è qui, vuol dire che è il futuro della nazionale” - junews24com : Leao erede di Cristiano Ronaldo? Il ct Santos reagisce così in conferenza - - sportmediaset : Il ct Santos: 'Leao erede di Ronaldo? Nessuno al mondo può sostituire CR7' #leao #milan #ronaldo #cr7 - andrea_barbuti : In conferenza stampa ho chiesto al CT Fernando Santos se Leao potesse essere considerato il successore di CR7 nella… -