Cologno Monzese, ferisce una donna e si barrica in casa. La vittima ha chiesto aiuto dal balcone ed è stata soccorsa dai vigili del fuoco (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un uomo ha ferito in casa una donna, probabilmente la convivente, sembra con delle coltellate, e si è barricato in un appartamento a Cologno Monzese (Milano). Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, la donna è stata trovata ferita sul balcone, è stata soccorsa con un'autoscala e portata in salvo per essere curata dal personale del 118. Gli stessi vigili del fuoco hanno chiuso precauzionalmente il gas. Sono presenti su posto numerose pattuglie dei carabinieri e squadre dei vigili del fuoco. Notizia in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

