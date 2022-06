Buoni pasto, quando e perché non verranno più accettati? (Di mercoledì 8 giugno 2022) Buoni pasto potrebbero non essere più accettati da supermercati e ristoranti. Scatta l’allarme ma anche la protesta che nei prossimi giorni porterà agitazioni nelle piazze delle città italiane per mandare un messaggio chiaro. Ristoranti e supermercati ancora in protesta per i Buoni pasto. Il 15 giugno Confcommercio Fipe, Fida Confesercenti, Federdistribuzione, Coop e Ancd Conad scenderanno in piazza per protestare per le commissioni troppo elevate e tempi di rientro troppo elevati. Quindi, se le richieste non dovessero essere ascoltate, i ticket potrebbero non essere più accettati nelle attività commerciali. In una nota distribuita da Fiepet Confesercenti Modena e Fipe Confcommercio spiegano che “Per ciascun buono da otto euro il bar, il negozio alimentare o il supermercato ne incassa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 giugno 2022)potrebbero non essere piùda supermercati e ristoranti. Scatta l’allarme ma anche la protesta che nei prossimi giorni porterà agitazioni nelle piazze delle città italiane per mandare un messaggio chiaro. Ristoranti e supermercati ancora in protesta per i. Il 15 giugno Confcommercio Fipe, Fida Confesercenti, Federdistribuzione, Coop e Ancd Conad scenderanno in piazza per protestare per le commissioni troppo elevate e tempi di rientro troppo elevati. Quindi, se le richieste non dovessero essere ascoltate, i ticket potrebbero non essere piùnelle attività commerciali. In una nota distribuita da Fiepet Confesercenti Modena e Fipe Confcommercio spiegano che “Per ciascun buono da otto euro il bar, il negozio alimentare o il supermercato ne incassa ...

