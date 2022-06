Botman Milan, occhio al Newcastle: i Magpies provano il sorpasso (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Newcastle spinge per arrivare a Sven Botman, giocatore da tempo nel mirino del Milan. Gli inglesi vogliono il sorpasso Sven Botman è conteso da Newcastle e Milan. Per il difensore olandese è corsa a due, ma secondo quanto riportato da The Telegraph l’ago della bilancia pende dalla parte degli inglesi. Il club di St. James Park è infatti ottimista sull’esito della trattativa. C’è fiducia che il giocatore scelga di sposare il progetto dei bianconeri, che pagherebbero al Lille i 30 milioni di sterline in due tranche. Una prima metà subito e l’altra divisa in pagamenti dilazionati. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilspinge per arrivare a Sven, giocatore da tempo nel mirino del. Gli inglesi vogliono ilSvenè conteso da. Per il difensore olandese è corsa a due, ma secondo quanto riportato da The Telegraph l’ago della bilancia pende dalla parte degli inglesi. Il club di St. James Park è infatti ottimista sull’esito della trattativa. C’è fiducia che il giocatore scelga di sposare il progetto dei bianconeri, che pagherebbero al Lille i 30 milioni di sterline in due tranche. Una prima metà subito e l’altra divisa in pagamenti dilazionati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AntoVitiello : ?? #Botman ha accordo personale con il #Milan per 5 anni. Vuole i rossoneri e sta rifiutando tutto. La variabile può… - DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan si avvicina a #RenatoSanches, per #Botman aumenta la concorrenza - DiMarzio : #Calciomercato | Incontro nei prossimi giorni per il futuro di #Ibrahimovic. Vanno avanti a fuoco lento i contatti… - Vergara1899 : RT @LouGirardiReal: #Botman sempre in attesa che il Milan trovi un accordo con il Lille. In pratica è cosi: Priorità all’AcMilan. - LouGirardiReal : #Botman sempre in attesa che il Milan trovi un accordo con il Lille. In pratica è cosi: Priorità all’AcMilan. -