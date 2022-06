Advertising

carmelitadurso : Anche ieri ascolti strepitosi per #Pomeriggio5, media share oltre il 18%!!! Ebbene sì, siamo quasi a giugno e voi c… - cinziachitarri1 : RT @Daniela_Ferolla: La natura ci sorride sempre, basta ammirarla e rispettarla. Grazie per gli ascolti di ieri, avete fatto fare a tutta l… - BiruLaute : RT @MasterAb88: #BraveAndBeautiful sempre più avvincente. E gli ascolti parlano chiaro, anche ieri leader con oltre il 20% (la soap concorr… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 7 Giugno 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - lua_relatos : RT @MasterAb88: #BraveAndBeautiful sempre più avvincente. E gli ascolti parlano chiaro, anche ieri leader con oltre il 20% (la soap concorr… -

... il video è uscitosu Youtube, e, neanche a dirlo, sta già collezionando migliaia e migliaia di clic. La canzone stessa, pubblicata venerdì, vanta quasi 2 milioni disu Spotify ed è già ...Il miracolo del primo giorno non si è ripetuto per Barbara d'Urso, martedì 7 giugno, battuta indai conduttori di Estate in diretta: come apprendiamo da TvBlog, sempre puntualissimo nella pubblicazione dei dati auditel di tutte le trasmissioni, c'è ...Sorpasso della coppia Gianluca Semprini-Roberta Capua: ieri il programma di Rai1 ha vinto sulla concorrenza Il miracolo del primo giorno non si è ripetuto ...Estate in diretta batte alla seconda puntata Pomeriggio 5. Ascolti in calo per la rete Mediaset Niente da fare per Barbara d’Urso. Se ieri vi ...