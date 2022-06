Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie, “negli Usa scoperto almeno un nuovo ceppo” (Di martedì 7 giugno 2022) “negli Usa è stato identificato almeno un nuovo ceppo del virus” del Vaiolo delle scimmie, “distinto da quello finora unico identificato in tutto il mondo e diffuso anche in quel Paese. L’analisi genetica ha rivelato che, mentre la maggior parte dei casi americani sembra essere strettamente correlata all’epidemia in Europa, due pazienti, uno in Florida e uno in Virginia, hanno versioni del virus che appaiono simili a quella isolata da un paziente in Texas l’anno scorso”. A segnalarlo è il biologo Enrico Bucci, docente negli States alla Temple University di Philadelphia. L’esperto analizza quello che può significare l’aver rilevato queste ‘divergenze’, in un intervento sul ‘Foglio’. “Sebbene i tre virus divergenti siano chiaramente collegati tra loro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) “Usa è stato identificatoundel virus” del, “distinto da quello finora unico identificato in tutto il mondo e diffuso anche in quel Paese. L’analisi genetica ha rivelato che, mentre la maggior parte dei casi americani sembra essere strettamente correlata all’epidemia in Europa, due pazienti, uno in Florida e uno in Virginia, hanno versioni del virus che appaiono simili a quella isolata da un paziente in Texas l’anno scorso”. A segnalarlo è il biologo Enrico Bucci, docenteStates alla Temple University di Philadelphia. L’esperto analizza quello che può significare l’aver rilevato queste ‘divergenze’, in un intervento sul ‘Foglio’. “Sebbene i tre virus divergenti siano chiaramente collegati tra loro ...

