Spezia Gotti, accordo in chiusura: i dettagli (Di martedì 7 giugno 2022) Lo Spezia ha scelto Gotti per la panchina della prossima stagione: accordo in chiusura e nei prossimi giorni arriverà l’ufficialità Lo Spezia ha scelto l’allenatore della prossima stagione. Sarà Gotti il successore di Thiago Motta per il prossimo anno. Le parti sono sempre più vicine all’accordo e nei prossimi giorni arriverà la fumata bianca. Mancano alcuni dettagli da limare, ma che verranno ratificati nei prossimi giorni. Lo scrive Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Loha sceltoper la panchina della prossima stagione:ine nei prossimi giorni arriverà l’ufficialità Loha scelto l’allenatore della prossima stagione. Saràil successore di Thiago Motta per il prossimo anno. Le parti sono sempre più vicine all’e nei prossimi giorni arriverà la fumata bianca. Mancano alcunida limare, ma che verranno ratificati nei prossimi giorni. Lo scrive Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

