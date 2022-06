Soleil Sorge svela dopo la puntata dell’Isola 16: “La prova più difficile” (Di martedì 7 giugno 2022) Soleil Sorge ieri è stata presente alla diretta dell’Isola dei Famosi 16 come special guest insieme a Vera Gemma. Le due “piratesse” hanno formato delle squadre con i loro naufraghi favoriti e cercato di far vincere al loro team più cibo possibile. Alla fine, è stata Soleil ad avere la meglio su Vera Gemma e a far guadagnare più cibo. La loro avventura è stata molto breve, solo il tempo della diretta di lunedì, ma ha lasciato dei segni indelebili. Infatti l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha raccontato alcuni particolari dopo la diretta ai suoi fans. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei Famosi 16 Isola dei Famosi 16, Soleil Sorge svela qual è stata la prova più difficile ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 7 giugno 2022)ieri è stata presente alla direttadei Famosi 16 come special guest insieme a Vera Gemma. Le due “piratesse” hanno formato delle squadre con i loro naufraghi favoriti e cercato di far vincere al loro team più cibo possibile. Alla fine, è stataad avere la meglio su Vera Gemma e a far guadagnare più cibo. La loro avventura è stata molto breve, solo il tempo della diretta di lunedì, ma ha lasciato dei segni indelebili. Infatti l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha raccontato alcuni particolarila diretta ai suoi fans. Leggi anche: Dove vedere la replicadei Famosi 16 Isola dei Famosi 16,qual è stata lapiù...

Advertising

tuttopuntotv : Soleil Sorge svela dopo la puntata dell’Isola 16: “La prova più difficile” #isola #IsoladeiFamosi #solearmy… - conduselamello_ : RT @JordeenFairy: quel sorriso compiaciuto perché già sapeva che avrebbe usato quella frase contro di lui mmmm soleil sorge che squisitezza… - VeraEllenWoods : RT @1kand1ships: Lui è ancora fermo al 2019 e non ha ancora superato Soleil Anastasia Sorge? #TeamSoleil #isola - zazoomblog : Isola Vera Gemma e Soleil Sorge hanno sparato a zero sui naufraghi - #Isola #Gemma #Soleil #Sorge #hanno - megghy0312 : RT @Soleil_stasi: Soleil Sorge convocata nella squadra olimpica tuffi per Parigi 2024 #isola -